«Роскино» планирует запустить онлайн-портал «IMDb российского рынка»

Об этом заявила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова на панельной дискуссии «Поддержка экспорта киноиндустрии в России» в рамках онлайн-форума контента Key Buyers Events. Онлайн-портал для российского рынка, аналогичный IMDb, соберет всю информацию о национальной индустрии, ее игроках, талантах, проектах на всех этапах производства, возможностях, новостях и так далее. По словам Марковой, это будет уникальное, прозрачное и постоянно обновляемое руководство по российскому рынку для всех международных партнеров.

Подробностей о дате начала разработки проекта нет.

Глава «Роскино» назвала организацию посредником, который помогает найти общий язык между локальными игроками, государственными учреждениями и международными партнерами. «В настоящее время компания является единственным оператором, который продвигает российский контент за рубежом», – заключила Маркова.

Сегодня, 9 июня, на Key Buyers Event пройдут панельные дискуссии «Best Matches Showcase: почему выбирают российский контент» с участием представителей российских видеосервиса Start, студии 1-2-3 Production и продюсерской компании «Среда», а также зарубежных ZDF, Beta Film GmbH (Германия) и Armoza Formats (Израиль), сессия «Российские актеры на международной арене» с участием зарубежных агентов по поиску талантов и интервью Евгении Марковой с международным экспертом Робом Кеннели.

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09.06.2021 Автор: Виолетта Палий