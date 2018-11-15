«Роскино» подвело итоги работы на AFM

Российские кинокомпании на AFM 2018 собрал объединенный стенд ROSKINO – Russian Cinema Worldwide. Традиционными участниками стенда стали: All Media, ГК «Рики», Russian World Vision, Mirsand, «Паровоз», RFG Distribution, Film Collection и другие производственные и прокатные компании из России. На кинорынке в отеле Loews Santa Monica был представлен обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS, в который вошли более 40 разножанровых российских проектов производства 2016–2018 гг.

Компания All Media презентовала на AFM военную драму СПАСТИ ЛЕНИНГРАД, основанную на реальных событиях катастрофы баржи 752 на Ладоге. Продолжились переговоры по историческому экшну об освоении Сибири ТОБОЛ и комедии СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. Кроме того, фильм Константина Хабенского СОБИБОР продан американской Samuel Goldwyn Films на дистрибуцию в США, также у фильма появился дистрибьютор в Латинской Америке.

Группа компаний «Рики» презентовала на AFM полнометражные анимационные фильмы. МОЙ ДРУГ ПАНДА заинтересовал представителей компаний из США, Индии, Германии, Латинской Америки, Вьетнама, в ближайшее время будут подписаны соглашения по территориям стран Ближнего Востока, стран бывшей Югославии, Франции и стран Прибалтики. По проекту МОЙ ДОМОВОЙ в ближайшее время будут подписаны соглашения с компаниями по территориям Ближнего Востока и стран бывшей Югославии. Кроме того, компания представила рынку проект СУПЕР ТОМА.

Russian World Vision впервые представила зарубежным байерам семейный фильм-фэнтези, сказку ДОМОВОЙ, к которому проявили интерес закупщики со всего мира. Дистрибьюторы из Вьетнама заинтересовались двумя фильмами ужасов, находящимися на стадии производства, – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС и ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА. Китайские дистрибьюторы заинтересовались комедией СЕМЬ УЖИНОВ, фильмом с рабочим названием ВЫШЕ ВСЕХ (реж. Михаил Расходников) и комедиями ВСЕ СБУДЕТСЯ и ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. Кроме этого, RWV продолжила продажи фильмов НЕСОКРУШИМЫЙ и ОТРЫВ.

Дистрибьюторская компания Mirsand Ltd. в Санта-Монике презентовала зарубежным закупщикам триллер Тимура Бекмамбетова ПРОФАЙЛ, лауреат приза зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля 2018. Компания «Паровоз» на AFM заявила музыкальный образовательный шестиминутный анимационный фильм «Кошка Бяка и хороший мальчик» (реж. Роман Верещак) и семейный приключенческий проект КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ, выход которого запланирован на 2020 год. Компания Film Collection на кинорынке представила триллер БОЛЕВОЙ ПОРОГ. Компания «РФГ Дистрибуция» презентовала на American Film Market проекты ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ, СВИДЕТЕЛИ, ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК, ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ и ПОТЕРЯННОЕ ОТРАЖЕНИЕ: ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ.

В рамках Американского международного кинорынка в этом году активно работал форум Location EXPO, где более 100 кинокомиссий и государственных агентств со всего мира презентовали свои услуги для международных съемочных групп. Московская Кинокомиссия представила здесь свой стенд. Московская Кинокомиссия в Санта-Монике также была презентована в рамках конференции «Продакшн без границ».

15.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО