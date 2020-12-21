Российский фильм, снятый на МКС, не сможет получить госфинансирование

Государство не сможет профинансировать производство фильма ВЫЗОВ режиссера Клима Шипенко, который компания Yellow, Black & White собралась снимать в космосе на МКС вместе с Первым каналом и корпорацией Роскосмос. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова вице-премьера Юрия Борисова. По словам чиновника, госпомощь этому проекту может вызвать вопросу у контролирующих органов и налогоплатильщиков.

«Я вам гарантированно могу сказать, что пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу», − цитирует Борисова РБК.

Вице-премьер считает, что пропагандировать достижения российской космонавтики надо, но не на средства из бюджета. Создателям фильма он предложил найти финансирование у сторонних спонсоров. Он намекнул на то, что «Роскосмос» может использовать средства, полученные от космических туристов.

В сентябре госкорпорация «Роскосмос» обнародовала планы снять в космосе художественный фильм. Сюжет предусматривал полет на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС». Картина получила рабочее название ВЫЗОВ, ее режиссером стал Клим Шипенко, а съемки были запланированы на осень 2021 года.

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК