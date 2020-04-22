Следующий «Российский кинобизнес» пройдет в ноябре

Руководитель форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева сообщила о том, что следующий форум пройдет в конце ноября или в начале декабря. Об этом она рассказала в Instagram-стриме главы «Кинологистики» Анатолия Сергеева. По ее словам, кинопрокат сможет прийти в норму только к осени, если не будет второй волны распространения вируса. «К сентябрю-октябрю войдем в нормальный режим и восстановим цепочку отношений. К «новогодней битве» мы будем готовы провести форум в полную силу», – уверена она.

Форум – это прежде всего место офлайн-встреч, поэтому он не будет проходить онлайн, заявила Бордачева. За месяц до форума, в марте, было получено более 200 заявок, но организаторы предпочли не проводить форум в Интернете. «У каждого рынка есть своя генеральная задача, которая формирует вокруг себя программу, заявки и прочее, – рассказала Бордачева. – В ноябре показываются фильмы «новогодней битвы» и заявляется контент независимых на первый квартал и их маркетинговые стратегии. В Сочи представляется российское кино и проекты независимых, приобретенные ими после Берлина и Канн. Апрель всегда был рассчитан на мейджоров, так как на наш рынок приезжали основные материалы после CinemaCon».

Кроме того, она отметила, что мейджорский контент невозможно показать в Интернете до проведения экспертной оценки на индустриальных мероприятиях. «Апрель – прокачивание лета, а что прокачивать, если кинотеатры закрыты, а мейджорский контент был перенесен на осень и на следующий год? Мы хотим подготовиться, взвесить перспективы, состояние отрасли и выдать продукт, который поможет индустрии», – заявила глава «Российского кинобизнеса».

Также она рассказала, что в марте состоялась встреча с дирекцией «Кинотавра», где обсуждалась возможность проведения в июне совместного форума, но тогда буквально через несколько дней стало понятно, что в этом месяце фестиваль не состоится.

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22.04.2020 Автор: Рая Башинская