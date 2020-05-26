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Ольга Любимова рассказала, когда появятся рекомендации Роспотребнадзора для работы кинотеатров

Ведомство и участники отрасли обратилось за ними в середине мая

Ольга Любимова рассказала о том, когда должны появится первые рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся работы российских кинотеатров в период пандемии. Министр культуры дала развернутое интервью «РИА Новостям», в котором коснулись этого вопроса. 

«Что касается организаций кинотеатрального показа, то все мы ждем возобновления их работы, − сказала Любимова. − В любом случае процесс выхода будет поэтапным и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности (дистанция, маски, перчатки, антисептики, измерение температуры тела и тому подобное) с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые наши специалисты создают совместно с представителями отрасли. О результатах этой работы мы сообщим уже на этой неделе».

Любимова еще раз обратила внимание, что решения по открытию кинотеатров будут принимать власти регионов. Это же относится и к началу съемочного процесса в кинопроизводстве. 

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26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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