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Российский оператор Netflix обнародовал финансовые результаты за 2020 год

Правда, в отчет попали лишь результаты 2,5 месяцев

Компания «Развлекательный онлайн-сервис», управляющая видеосервисом Netflix в России, раскрыло финансовые показатели. Речь идет о цифрах, которые отражают деятельность оператора за 2,5 месяца, так как он был образован только в середине октября 2020 года. 

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» выручка сервиса в 2020 году составила 462,96 млн рублей из которой чистая прибыль − 24,4 млн рублей. Наибольшие затраты компании приходились на «платежи поставщикам и подрядчикам» (220,4 млн рублей) и «оплату труда» (2,9 млн рублей).

Эксперты указывают, что раскрытую за 2,5 месяца выручку Netflix нельзя прямо экстраполировать на год. Часть доходов могла не отразиться в отчете из-за особенностей оплаты подписки. По расчетам Telecom Daily, общегодовая выручка Netflix на рынке по итогам 2020 года составила 3 млрд рублей (это 8,4% рынка), а в 2021 году ожидается, что она увеличится настолько, что позволит сервису занять больше 10% рынка. 

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05.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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