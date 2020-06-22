Российский анимационный проект получил приз на самом престижном фестивале мультфильмов в мире

Российский анимационный фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» отмечен призом жюри самого престижного фестиваля анимации в мире − смотра в городе Анси. Об этом сообщает «Интерфакс». Мультфильм режиссера Андрея Хржановского основан на повести Николая Гоголя «Нос», а также опере «Нос», которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Хржановский также выступил сценаристом проектавместе с Юрием Арабовым.
Производство мультфильма было осуществлено школой-студией «Шар». Проект участвовал в основном конкурсе полнометражных мультфильмов. Здесь же был представлен еще один русский проект − ОГОНЕК-ОГНИВО режиссера Константина Щекина, сделанного на «Вверх!».
Международный анимационный фестиваль Анси в этом году проходит в виртуальном формате. Он еще не завершился − смотр продлится до 30 июня.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
22.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Интерфакс
Российские компании приняли участие в онлайн-питчинге Международного анимационного фестиваля в Анси
VR-проект «Под подушкой» представит Россию на питчинге кинорынка MIFA
Десять российских проектов попали в конкурсы фестиваля анимации в Анси
Крупнейший фестиваль анимации в Анси отменен
Российские студии подвели итоги кинорынка анимации во Франции
Касса уикенда: в лидерах оказался мультфильм «Ходячий замок»Подробнее
В Минкультуры России обсудили возобновление работы кинотеатровПодробнее
Ольга Любимова обсудила возобновление кинопоказа с российскими кинодистрибьюторамиПодробнее
Тимур Вайнштейн будет отвечать за контент для PREMIERПодробнее