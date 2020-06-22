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Российский анимационный проект получил приз на самом престижном фестивале мультфильмов в мире

Речь о ленте Андрея Хржановского «Нос или Заговор «не таких»»

Российский анимационный фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» отмечен призом жюри самого престижного фестиваля анимации в мире − смотра в городе Анси. Об этом сообщает «Интерфакс». Мультфильм режиссера Андрея Хржановского основан на повести Николая Гоголя «Нос», а также опере «Нос», которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Хржановский также выступил сценаристом проектавместе с Юрием Арабовым.

Производство мультфильма было осуществлено школой-студией «Шар». Проект участвовал в основном конкурсе полнометражных мультфильмов. Здесь же был представлен еще один русский проект − ОГОНЕК-ОГНИВО режиссера Константина Щекина, сделанного на «Вверх!».

Международный анимационный фестиваль Анси в этом году проходит в виртуальном формате. Он еще не завершился − смотр продлится до 30 июня.

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22.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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