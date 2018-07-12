В Китае открывается «Фестиваль российского кино»

С 13 по 28 июля 2018 года в городах Пекин и Ухань пройдет «Фестиваль российского кино в Китае». Проект реализуется в рамках международного культурного сотрудничества в области кино между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направлен на укрепление двусторонних отношений в области кино и продолжает знакомить китайских зрителей с многогранной культурой России. Организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР, Посольство Российской Федерации в КНР, Фонд кино, Российский культурный центр в Пекине, Киноархив Китая, Продюсерский центр «Кинофест».

В рамках фестиваля в городах Пекин и Ухань запланированы церемонии открытия, показы современных российских фильмов, встречи российских кинематографистов со зрителями и коллегами. В программу показов фестиваля вошли современные российские фильмы: САЛЮТ-7 (реж. Клим Шипенко, 2017), БОЛЬШОЙ (реж. Валерий Тодоровский, 2017), ДУЭЛЯНТ (реж. Алексей Мизгирев, 2016), КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ (реж. Владимир Котт, 2016), БЛОКБАСТЕР (реж. Роман Волобуев, 2017), НОЧНЫЕ СТРАЖИ (реж. Эмилис Веливис, 2017), ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (реж. Андрей Волгин, 2017).

В фестивале примет участие делегация российских кинематографистов, в том числе актриса Юлия Хлынина, композиторы Иван Бурляев и Дмитрий Носков, сценарист Андрей Таратухин, кастинг-директор Елена Грановская, арт-директор фестиваля Юлия Брагина.

Церемония открытия фестиваля в Пекине пройдет 13 июля 2018 года в China Film Archive. Показы фильмов в Пекине пройдут до 28 июля 2018 года. Церемония открытия фестиваля в городе Ухань состоится 15 июля 2018 года в Wuhan Palace Cinema. Показы фильмов в Ухани пройдут до 21 июля 2018 года. Фильмы программы будут демонстрироваться на русском языке с китайскими субтитрами.

12.07.2018 Автор: Артур Чачелов