Россия и Израиль намерены подписать договор о совместном производстве

Ведущие кинематографисты из России и Израиля в рамках Каннского онлайн кинорынка Marché du Film обсудили важность и значимость межстранового копродукционного соглашения, которое позволит упростить процедуры совместного производства и иметь общую юридическую базу. Заявленной целью встречи было познакомить профессионалов с новыми партнерскими возможностями, которые открывает продюсерам совместное производство, а также предъявить профессиональному сообществу новые проекты, ориентированные на совместную реализацию. Модератором панели выступила Анна Гудкова.

«У России и Израиля есть огромный потенциал и много общего, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Израиль известен в мире своими сильными сценарными историями. Многие из нас − поклонники израильских фильмов и сериалов. Россия же в последние годы заявила себя на международной сцене как страна с высоким уровнем продакшена и постпродакшена. Мы убеждены, что сотрудничество двух стран в сфере копродукции позволит вывести наши проекты на новый уровень».

«Мы поддерживаем инициативу заключения соглашения между Россией и Израилем о совместном производстве кинопродукции, − отметил Леонид Демченко, начальник Отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Департамента кинематографии Министерства Культуры РФ. − Это важный шаг, который будет способствовать развитию взаимоотношений между нашими странами и, надеюсь, принесет качественные, плодотворные результаты».

В рамках сессии кинематографисты также обсудили подходы к кинематографическому процессу в странах, специфику производства, юридические, организационные вопросы и государственные гранты. Так, исполнительный директор Фонда Кино Израиля Лиза Шилоа Узрад отметила, они рассматривают заявки кинематографистов 4 раза в год и по итогам выделяют гранты: 250 тысяч евро на дебютные проекты и 500 тысяч на экспериментальные. Руководитель фонда Рабиновича Йоав Абрамович также отметил, что фонд выделяет гранты 3 раза год и помимо игровых проектов также спонсируют документальные – в среднем такие проекты могут получить в Израиле около 50 тысяч евро.

Российские продюсеры в рамках сессии отметили преимущества съемок в России по мере окончания ограничений, вызванных COVID-19. Так, для международных компаний, которые планирую снимать фильмы в нашей стране вводится налоговый возврат, который составит порядка 30-40%. Продюсеры также представили три российских проекта для возможного копроизводства с Израилем. Это лента ЕВРЕЙ от компаний «ПРОФИТ» и «Мотор фильм студии», создающаяся при поддержке фонда «Кинопрайм» и Министерства Культуры РФ, лента ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ДЕДУШКИ компании «Sputnik Vostok» продюсера Александра Кесселя и сериал Premier Studios «Охотники за нацистами».

Коллеги из Израиля презентовали проект GOLDEN VOICES.

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО