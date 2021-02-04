«Российский кинобизнес 2021» определился с датами

Организаторы «Российского кинобизнеса 2021» определились с датами и форматом проведения. Второй Международный кинорынок и форум состоится с 5 по 8 апреля 2021 года. Место проведение, как и планировалось ранее − Конгресс-холл Центра Международной Торговли (Москва, Краснопресненская набережная, 12).

«Мы рады начать главу долгосрочных партнерских отношений с Центром Международной Торговли, и развивать наше мероприятие на базе ведущего бизнес-комплекса Москвы, − говорит Екатерина Бордачева, генеральный директор МКиФ «Российский кинобизнес». − За долгий период локдауна мы разработали ряд технологических решений для оснащения большого конгресс-зала, который трансформируется в удобное презентационное пространство на 1500 мест, отвечающее концепции мероприятия и требованиям мер безопасности. Борьба за внимание, перспективные и краткосрочные бизнес-решения строятся на личном деловом общении. А наш кинорынок, благодаря партнерам, участникам и команде, остается незаменимой площадкой, уникальным отраслевым нетворкингом, точкой, где концентрируются интересы сотен кинопрофессионалов! Премьерные кинопоказы, закрытые презентации контента, конференции и open talk с представителями медиа и киноиндустрии».

Организаторы МКиФ «Российский кинобизнес» подчеркивают, что надеются провести мероприятие в очном формате. Ожидается, что за четыре дня в работе выставки-форума примут участие больше 1,4 тыс. участников, будут проведены более 20 презентаций и конференц-сессий, на которых выступят более 50 спикеров и экспертов кинобизнеса.

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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов