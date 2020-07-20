Российские проекты попали в программы международного кинофестиваля в Шанхае

В программах первого после пандемии COVID-19 китайского международного кинофестиваля в Шанхае будут показаны кинопроекты из России. Об этом сообщает ТАСС. В частности, в основной конкурсной программе в разделе анимационных фильмов за приз поборется полнометражный мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО режиссера Константина Щекина.

Во внеконкурсной программе кинофестиваля представлены фильм ОДИН ВДОХ Елены Хазановой, документальный проект КАТЯ И ВАСЯ ИДУТ В ШКОЛУ Юлии Вишневецкой и мультфильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ режиссера Владимира Николаева.

23-й Шанхайский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 25 июля по 2 августа. Огрганизаторы проведут его в гибридном формате: киносмотр не будет приглашать иностранных гостей, но приготовит для них обширную онлайн-программу.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС