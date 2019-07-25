Фильм российского режиссера попал в один из конкурсов Венецианского кинофестиваля

Во втором по значимости конкурсе Венецианского кинофестиваля «Горизонты» будет участвовать фильм российского режиссера. Это лента ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК Дмитрия Мамулии. Об этом рассказал художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера во время объявления конкурсных программ кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, Барбера назвал Мамулию − «одним из самых интересных режиссеров из региона постсоветского пространства». По сюжету фильма, главный герой становится случайным свидетелем убийства известного вратаря, и это полностью меняет его жизнь.

В основном конкурсе Венецианского кинофестиваля будут участвовать 21 картина. Среди них − ПРАЧЕЧНАЯ (Laundromat) Стивена Содерберга, снятая по мотивам книги «Скрытый мир: о расследовании "Панамского досье"», ДЕЛО ДРЕЙФУСА (J'accuse) Романа Полански, ДЖОКЕР Тодда Филлипса и многие другие.

Фестиваль откроют премьерой конкурсного фильма японского режиссера Хирокадзу Корээды ПРАВДА. Вне конкурса в Венеции покажут фантастический фильм К ЗВЕЗДАМ с Брэдом Питтом, а также новый сериал Паоло Соррентино «Новый папа», продолжение нашумевшего сериала «Молодой Папа».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.07.2019 Автор: Артур Чачелов