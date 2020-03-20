Российская киноиндустрия попросила помощи у правительства

Вслед за российскими кинотеатрами помощи от правительства попросила российская производственная киноиндустрия. «Коммерсантъ» сообщил, что 19 марта Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) направила премьеру Мишустину письмо с просьбами и предложениями, которые могут помочь отрасли пережить непростые времена. Из-за ограничения масовых мероприятий и эпидемии коронавируса съемки российских кино- и телепроектов постепенно останавливаются: «почти все локации и павильоны отказываются принимать съемочные группы», − говорится в письме АПКиТ.

Индустрия просит власти ввести отсрочку по возврату средств Фонду кино на период карантина и шесть месяцев после него, а также выделить прямую финансовую поддержку для замороженных проектов. Кроме того, говорится о необходимости в половину сократить налоговые и социальные выплаты сроком до шести месяцев, полностью субсидировать ставки по кредитам из бюджета, снизить на 50% или перестать начислять арендную плату при режиме повышенной готовности, на 50% снизить стоимость коммунальных услуг.

АПКиТ также вышла с предложением позволить бесплатно снимать на объектах в государственной собственности, а в случае введения режима ЧС не прекращать съемки «при соблюдении ряда правил». Последнее практиковалось в Китае на поздних этапах борьбы с эпидемией.

В Фонде кино заявили «Коммерсанту», что пока компании, которые получили государственное финансирование, не обращались к ним с просьбами перенести сроки реализации проектов. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что ведомство на протяжении контракта сверяет ход работ с кинокомпаниями и в некоторых случаях сроки действительно будут меняться. «Департаменту кинематографии поручено совместно с Фондом кино проработать вопрос, и на основании заявлений от кинокомпаний мы будем менять календарно-постановочные планы», − отметила министр.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ