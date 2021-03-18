Предварительная касса четверга: «Никто» легко выигрывает в первый день нового уикенда

Лидером кассовых сборов четверга, 18 марта, стал голливудский боевик НИКТО (UPI). Проект режиссера Ильи Найшуллера, по предварительным и неофициальным данным, заработал не меньше 12,5 млн рублей. У фильма одна из самых высоких цифр заполняемости залов − в среднем около 10 человек на сеанс. К концу уикенда он может положить в свою копилку 85-90 млн рублей. Этот результат схож со стартовыми цифрами предыдущей работы режиссера − ленты ХАРДКОР (84 млн рублей за первый уикенд).

НИКТО уверенно выиграл четверг, но победить по итогам выходных у него, скорее всего, не выйдет. Править бал будут проекты семейной направленности. Это холдовер РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS) и новинка − российская лента ПАЛЬМА (CP). В четверг эти проекты шли ноздря в ноздрю и финишировали примерно с одинаковым результатом − по предварительным данным каждый собрал около 8 млн. Это значит, что к концу уикенда ленты смогут рассчитывать на 125-135 млн рублей. Кто из них окажется выше, будет ясно только в воскресенье.

Анимационные новинки уикенда показывают куда более скромный результат. Отечественный мультфильм ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) в четверг, по предварительным данным, получил чуть больше 2 млн рублей, а значит, по итогам всего уикенда может рассчитывать на сборы в районе 30 млн рублей. Около 22-25 млн окажется в активе независимого мультфильма АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG), который в четверг замкнул первую десятку лучших релизов дня.

В топ-10 также попал новый триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN). Эта лента сумела собрать, по предварительным данным, около 2,3 млн рублей, так что теперь до конца выходных она сможет рассчитывать на результат в районе 20 млн.

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов