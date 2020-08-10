Предварительная касса уикенда: «Неистовый» впереди, но результат ниже прогнозов

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда уверенно стал триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG) с участием Рассела Кроу. По предварительным данным, собранным ЕАИС к утру понедельника, в активе ленты 8,947 млн рублей. Окончательный результат может дойти до 10 млн. Картина стала абсолютным лидером по числу сеансов (более 4,5 тыс.), однако наработка у нее средняя. НЕИСТОВЫЙ выступил лучше лидера прошлой недели, фильма ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ.

Сам ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG) опустился на вторую строчку. Лента с участием Дэниэла Рэдклиффа, по предварительным данным ЕАИС, сумела собрать около 5,1 млн рублей (к концу дня цифра еще увеличится). Это всего на 21% меньше, чем было на прошлом уикенде. Общая касса проекта составляет почти 19 млн рублей.

Третье место у комедии МОЙ ШПИОН (MG). Эта картина собрала, по предварительным данным ЕАИС, собранным к утру понедельника, 3,5 млн рублей. Это на 39% меньше, чем было на прошлом уикенде. Общие сборы проекта в России сейчас составляют около 16,4 млн рублей.

Четвертое и пятое места поделили между собой новинки − романтическая драма СЕКРЕТ (MG) и драма В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). По предварительным данным ЕАИС, эти картины завершили уикенд с очень близким результатом − около 2,8 млн рублей. Однако по числу сеансов и зрителей лидирует проект от MEGOGO. Уточненные данные появятся позже.

Из новинок проката в топ-10 также попали хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (WP, 7 место) и триллер ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (MGS, 8 место), причем первый сделал это несмотря на значительно меньшее число сеансов.

Уточненные предварительные данные по кассовым сборам будут известны к вечеру понедельника, а офицальная касса появится вечером во вторник.

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10.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС