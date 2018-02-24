Предварительная касса пятницы: «Лед» продолжает доминировать

Общая касса российского кинопроката в прошедший праздничный день выросла более чем в два с половиной раза по сравнению с четвергом и превысила 340 млн рублей.

Лидером, как и неделей ранее, осталась отечественная картина ЛЕД (WDSSPR), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 43 млн рублей в четверг и 118-119 млн рублей в пятницу. Общая касса проекта превысила уже 800 млн рублей на территории России. Вполне вероятно, что уже к концу воскресенья фильм преодолеет рубеж в 1 млрд рублей.

Комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI) за первые два дня проката собрала примерно 90 млн рублей, из которых на пятницу пришлось 62-63 млн рублей. Первый уикенд фильм может закончить с результатом в 185-190 млн рублей.

Другая российская новинка, РУБЕЖ (СР), претендует за первые четыре дня только на 55-60 млн рублей. За вчерашний день у военной драмы был один из самых больших приростов сборов среди игровых картин (больше только у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ), но в относительных цифрах кассовые сборы составили только 22-23 млн рублей, что хватило для пятого места в чарте.

Комедия НОЧНЫЕ ИГРЫ (САО) финишировала в пятницу на четвертом месте с результатом в 25 млн рублей. За первые два дня касса проекта составила 34-35 млн рублей, что может дать 70-75 млн рублей к концу уикенда.

В режиме превью-показов в форматах IMAX уверенно себя чувствует ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), которая в четверг собрала 22 млн рублей, а в пятницу – еще 40 млн рублей.

Мультфильм ГНОМЫ В ДОМЕ (VLG) за 23 февраля освоил около 20 млн рублей в пятницу. За весь уикенд релиз претендует на 57-60 млн рублей.

24.02.2018 Автор: Андрей Белый