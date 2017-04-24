Предварительная касса уикенда: «Форсаж» сдержал «Кухню»

По итогам минувшего уикенда лидер российского проката не изменился – им осталась картина ФОРСАЖ 8 (UPI), которая в свой второй уикенд собрала, по предварительным и неофициальным данным, около 270-275 млн рублей на территории России, что на 61-62% меньше стартового результата. Предыдущая часть на второй неделе потеряла только 57% сборов. В целом же на счету восьмой части франшизы уже около 1,16 млрд рублей в России.

Среди новинок лучший результат показала российская комедия КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (CP), в активе которой примерно 150-152 млн рублей за уикенд в России. Предыдущая часть освоила на старте 236 млн рулей (РФ + СНГ), правда тогда релиз фильма пришелся на праздничный уикенд. Нынешний результат также чуть ниже показателей ЖЕНИХА (186 млн), но вдвое превосходит цифры ВЕЗУЧЕГО СЛУЧАЯ! (71 млн).

Мультфильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (NKI) освоил в первый уикенд около 95 млн рублей. Это примерно на одном уровне со стартовыми сборами БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА, а также существенно больше, чем было у картины ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ.

Триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) собрал около 25-26 млн рублей за уикенд, что повторяет показатели первого уикенда ПОКЛОННИКА и ТРЕВОЖНОГО ВЫЗОВА.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX) и в третий уикенд потерял незначительную долю сборов. Бокс-офис за отчетный период составил 72-74 млн рублей, что на 41-42% меньше цифр второй уикенда. Всего же на счету фильма уже больше 430 млн рублей на территории России.

24.04.2017 Автор: Андрей Белый