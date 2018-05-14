Предварительная касса уикенда: «Мстители» собрали уже более 1,5 млрд рублей

Первую строчку в российском кинопрокате легко удержали МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR), в активе которых, по предварительным и неофициальным данным, около 335-340 млн рублей на территории России. Общая касса картина перевалила за 1,55 млрд рублей, а с учетом стран СНГ составила около 1,8 млрд рублей.

Среди новинок первую строчку завоевала французская комедия ТАКСИ 5 (СР), которая освоила за уикенд 62-63 млн рублей в России. Это существенно меньше, чем было у ПЕРЕВОЗЧИКА: НАСЛЕДИЕ (97 млн) и четвертой части ТАКСИ (156 млн с учетом СНГ). По итогам четырехдневки у релиза будет примерно такая же касса, как и у российской драмы СОБИБОР (CRP).

Триллер АНОН (PRD) заработал за отчетные период около 15 млн рублей, тогда как ИСТЕРИЯ (MG) завершила уикенд с 8-8,5 млн рублей.

14.05.2018 Автор: Андрей Белый