Официальная касса России: лидером на третьей неделе проката стали «Джентльмены»

Фильм Гая Ричи стал лучшим релизом в истории компании «Вольга». Падение составило минимальные 30,9%, а касса после трех недель проката достигла 919 млн рублей. У картины также самая высокая посещаемость — 37 человек в среднем на сеанс.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ стали еще одной визитной карточкой «Вольги», − рассказал в интервью ЭБК основатель кинокомпании «Вольга» Сергей Ершов. − Это идеальное сочетание авторского с массовым. Для меня Гай Ричи всегда был народным режиссером. Я изначально верил в картину и ее способность привлечь не только мужскую аудиторию. Конечно, мы не могли предсказать, насколько тепло наши женщины отреагируют на фильм. Но сейчас это отражается и в количестве зрителей на сеанс, и в безупречном «сарафане», и в том, что за столь короткое время картина стала must see, спровоцировав столь редкие в наше время повторные походы в кинотеатр».

На вторую строчку спустился ЛЕД 2, его касса снизилась на 53,5%. Сиквел опережает график первой части на 83 млн рублей: 1,305 млрд против 1,222 млрд за тот же период времени. Картина уже обошла ИРОНИЮ СУДЬБЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ (1,157 млрд) и стала самым успешным российским фильмом-продолжением.

Несколько более сильные падения случились у двух ориентированных на семейную аудиторию релизов, картин УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (57%) и СОНИК В КИНО (62,1%). Первый фильм вплотную приблизился к итоговому результату ДАМБО (474 млн), а экранизация видеоигры уже обошла такие проекты как ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ (484 млн) и КРОЛИК ПИТЕР (507 млн).

С пятого места стартовала лучшая новинка уикенда, российский хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, на ее счету 46,4 млн. Это несколько лучше цифр картин ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (44,3 млн) и РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (40,1 млн). Остальным премьерам уикенда не удалось выбиться за рамки нишевых проектов. В десятку лучших среди них вошли хулиганская экшн-комедия ПУШКИ АКИМБО (16,1 млн рублей), франко-бельгийский триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (11,6 млн) и судебная драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (9,9 млн).

Также в прокат вышли вестерн ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (7,1 млн, одиннадцатое место), мультфильм ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ (5,4 млн рублей, двенадцатая строка), комедия МОЯ СОБАКА ИДИОТ (2,2 млн, восемнадцатая позиция), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 114. ВСЕ ВМЕСТЕ (2,2 млн рублей, девятнадцатое место) и комедия ЖАДНОСТЬ (1,5 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 681 млн рублей, с учетом стран СНГ – 725 млн. Это на 43,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3.

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04.03.2020 Автор: Максим Острый