Официальная касса России: «История игрушек 4» показала девятый старт среди проектов Pixar

Четвертая часть франшизы ИСТОРИЯ ИГРУШЕК по итогам первого уикенда заработала 138 млн рублей. Это почти в два раза больше предыдущей части киносериала (73,6 млн) и примерно соответствует уровню таких мультфильмов как ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (134 млн) и ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР (130 млн). Однако другие продолжения картин студии Pixar стартовали в свое время заметно лучше — на счету В ПОИСКАХ ДОРИ было 197 млн, УНИВЕРСИТЕТА МОНСТРОВ − 233 млн, а СУПЕРСЕМЕЙКИ 2 − 311 млн.

Падение сборов фильма ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ на второй неделе проката составило умеренные 57,7% − это ниже показателей недавних продолжений ГОДЗИЛЛЫ (-74,4%) и ЛЮДЕЙ ИКС (-70,1%).

С пятой строчки стартовал хоррор ДЕТСКИЕ ИГРЫ. Сборы составили 30,5 млн, что близко к показателям недавнего фильма ужасов МА (30,2 млн) и сюжетно схожей КУКЛЫ (33,3 млн).

На седьмом месте − успешно выступившая в Каннах российская драма ДЫЛДА (10,4 млн). У фильма самая высокая посещаемость на этой неделе (в среднем 22 зрителя на сеанс), а большую часть кассы картине принесла московская аудитория (57,3%).

Девятую строчку заняла камерная фантастика ДИТЯ РОБОТА (7,6 млн), отметившаяся, напротив, самой низкой посещаемостью среди фильмов в топ-10 (6 человек на сеанс).

Также в прокат вышли боевик ЗОВ ВОЛКА (3,2 млн рублей, одиннадцатое место), музыкальная картина ЗА МЕЧТОЙ (2,7 млн, четырнадцатая строка), комедия БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (2,4 млн, пятнадцатое место), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №99. ОТДЫХАЕМ ХОРОШО! (1,7 млн, семнадцатая позиция), мелодрама МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД (1,4 млн, восемнадцатое место). Замыкает двадцатку классическая антивоенная драма ОХОТНИК НА ОЛЕНЕЙ (1,3 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 415 млн рублей, с учетом стран СНГ – 462 млн. Это на 23,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 16% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина СУПЕРСЕМЕЙКА 2.

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26.06.2019 Автор: Максим Острый