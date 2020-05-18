«Зеленая книга» возглавила кассу уикенда в России

В России на постоянной основе заработали автомобильные кинотеатры. Их очень мало, но именно они пока являются основным драйвером кинопроката в стране. Так, на прошедшем уикенде на большом экране было показано более 20 релизов.

Лидером кассовых сборов уикенда стала ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF), которая, по данным ЕАИС, всего двумя сеансами сумела собрать 48,492 тыс. рублей. На этих двух сеансах картину посмотрело 108 зрителей. Фильм стал лидером по наработке.

Второе место по итогам уикенда досталось семейной картине МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ (KNLG), собравшей 26,491 тыс. рублей. У фильма состоялось 2 сеанса, на которые продали в общей сложности 56 кинобилетов. Третье место топа − у мультфильма ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС (KNLG), получившего 1 сеанс, 37 зрителей и 16,613 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также вошли ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI) с 16,180 тыс. рублей кассовых сборов и 83 зрителями и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА (KNLG) с двумя сеансами, 9,729 тыс. рублей и 23 зрителями.

Мультфильм от Universal стал абсолютным лидером по числу прошедших киносеансов: с пятницы по воскресенье их было пятнадцать штук.

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС