Касса России: «Идеальные незнакомцы» выиграли уикенд

Лидером кассовых сборов России на прошедшем уикенде стал итальянский кинопроект ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ (EXP) 2017 года. Лента, в свое время ставшая неожиданным хитом ограниченного проката, впервые сумела подняться на первую строчку. По данным ЕАИС, за прошедшие выходные картину показали пять раз и она смогла собрать 30,456 тыс. рублей. На фильм было продано 73 билета.

Второе место топа у комедии 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ (CPF). Всего одним сеансом собрала 22,001 тыс. рублей. На ее было продано 49 кинобилетов. Один сеанс состоялся и у занявшей третье место с 21,500 тыс. рублей экшн-комедии УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ (PRD). На нее продали 45 кинобилетов.

Столько же кинобилетов за уикенд было реализовано на двух сеансах проекта ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF), который занимает четвертую строчку топа с 20,205 тыс. рублей. На пятом месте мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD) − единственный релиз 2019 года в пятерке лидеров. На два сеанса картины было продано 28 кинобилетов. Лента собрала 12,572 рублей.

В топ-10 фильмов уикенда также вошли проекты ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (PRD, 11,500 тыс. рублей), ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI, 5,580 тыс. рублей), ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF, 4,000 тыс. рублей), КУКЛА 2: БРАМС (PRD, 3,740 тыс. рублей) и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ (MG, 1,320 тыс. рублей).

Прокат в России поддерживается единичными площадками. Кино показываются несколько автокинотеатров (Калининград, Волгоград, Новосибирск) и кинотеатры в Ленинградской области и на Сахалине.

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01.06.2020 Автор: Артур Чачелов