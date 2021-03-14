Предварительная касса уикенда: «Райя и последний дракон» вновь уверенно лидирует

Победителем прошедшего уикенда в России снова стал анимационный проект Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Лента, по предварительным и неофициальным данным, сумела положить в свою копилку более 150 млн рублей. Таким образом, общая касса релиза спустя 10 дней проката составила почти 490 млн рублей. РАЙЯ также стала лидером по заполняемости залов: по данным ЕАИС, она собирала в среднем по 23 человека на сеанс. Другие релизы, направленные на детско-семейную аудиторию также могут похвастаться неплохой заполняемостью. В частности, на сеансах КОНЬКА-ГОРБУНКА (SPPR) было в среднем по 20 зрителей, а у ТОМА И ДЖЕРРИ (CAO) − 19. Обе картины собрали около 55 млн рублей каждая и с легкостью попали в итоговый топ-5 уикенда.

Лидировавшая в четверг комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP) за выходные собрала около 110 млн рублей. Этого хватило для второго места в топе. Общая касса релиза сейчас составляет около 360 млн рублей. По этому показателю лента занимает пятое место в списке самых кассовых отечественных проектов 2021 года. На строчку выше нее здесь − комедия БАТЯ (CP), которая продолжает удивлять стойкостью. Выходные принесли этому релизу еще около 48 млн рублей, а его общая касса выросла до 440 млн.

Лучшая из новинок сумела дотянуться лишь до шестого места. Речь о ленте ДЕНЬ КУРКА (VLG), собравшей около 18 млн рублей. Вторая крупная премьера недели − романтический хоррор БЫВШАЯ (CRP) − идет следом: по предварительным данным у нее 11,5 млн.

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14.03.2021 Автор: Артур Чачелов