Предварительная касса уикенда: «Чернобыль» стартовал выше ожиданий и вырвался в лидеры

Собрав более 160 млн рублей, по предварительным данным, лидером уикенда стал отечественный фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP). Фильму Данилы Козловского удалось опередить идущий в прокате вторую неделю фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI), на счету которого уже больше 730 млн рублей.

Ре-релиз первой части знаменитой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК (UPI), несмотря на внушительные предпродажи в более чем на 20 млн рублей, за первый уикенд освоил всего около 50 млн. У фильма наилучшая наработка на сеанс и средняя заполняемость в первой десятке, но чтобы выйти на принципиально иной уровень сборов, ему явно не хватило тех самых сеансов. Возможно, кинотеатры это учтут при прокате следующих частей саги.

Приключенческий боевик ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG), несмотря на довольно посредственные предпродажи, занял седьмое место чарта лучших релизов уикенда, заработав около 17 млн рублей.

Чуть ниже расположилась драма ОТЕЦ (RUR) с 16 млн рублей и одной из лучших наработок на сеанс, уступив по этому показателю лишь экранизации романа Толкиена. Это лучший старт для релиза компании «Русский Репортаж» за всю ее историю.

Девятую строчку также заняла новинка, хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP), которому совсем немного не хватило до отметки сборов в 10 млн рублей.

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18.04.2021 Автор: Георгий Романов