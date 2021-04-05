Новости


Предварительная касса уикенда: «Годзилла против Конга» удерживает лидерство

Сборы уикенда становятся одними из самых низких в этом году

По первым прикидкам, сборы первого апрельского уикенда оказались в районе 450 млн рублей, что является одним из самых низких результатов в этом году. Лидером остался фантастический экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI) с результатом около 170 млн рублей. Всего же на счету блокбастера уже свыше 700 млн рублей.

Вторую строчку чарта заняла новинка − экранизация комиксов отечественной студии Bubble МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS). Фильм заработал чуть более 100 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 11 человек на сеанс. Очевидно, что это не тот результат, на который рассчитывали создатели проекта с предполагаемым бюджетом в 600 млн рублей.

С результатом в 38 млн рублей замкнула тройку лидеров несгибаемая анимационная работа студии Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Мультфильм уже преодолел планку сборов в 800 млн рублей и скорее всего обгонит по этому показателю СЕМЕЙКУ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, правда, итоговые цифры ДУШИ останутся недосягаемыми.

Вторая крупная новинка недели, хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP), заняла шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда. Проект с Гаем Пирсом в главной роли смог записать на свой счет приблизительно 14 млн рублей. 

Остальные новинки в итоговую десятку пробиться не смогли.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

05.04.2021 Автор: Георгий Романов

Новости по теме:

Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокате

Кассовые итоги марта 2021 года в кинопрокате России и СНГ

«Пальма» стала самым кассовым фильмом о собаках в российском кинопрокате

Предварительная касса уикенда: «Годзилла против Конга» показывает лучший старт года

Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» показывает лучший старт года


Самое читаемое

«Майор Гром: Чумной доктор» стартует ниже ожиданий

Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокате

Подробнее
Это своеобразная предыстория хита «Полицейский с Рублевки»

ТНТ объявил дату выхода сериала «Милиционер с Рублевки»

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Чумной доктор» уступает «Чудо-женщине 1984»

Подробнее
Зрителей ждут собственные и партнерские сериалы, а также киноэксклюзивы

START рассказал о главных премьерах апреля

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 