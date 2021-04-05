Предварительная касса уикенда: «Годзилла против Конга» удерживает лидерство

По первым прикидкам, сборы первого апрельского уикенда оказались в районе 450 млн рублей, что является одним из самых низких результатов в этом году. Лидером остался фантастический экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI) с результатом около 170 млн рублей. Всего же на счету блокбастера уже свыше 700 млн рублей.

Вторую строчку чарта заняла новинка − экранизация комиксов отечественной студии Bubble МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS). Фильм заработал чуть более 100 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 11 человек на сеанс. Очевидно, что это не тот результат, на который рассчитывали создатели проекта с предполагаемым бюджетом в 600 млн рублей.

С результатом в 38 млн рублей замкнула тройку лидеров несгибаемая анимационная работа студии Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Мультфильм уже преодолел планку сборов в 800 млн рублей и скорее всего обгонит по этому показателю СЕМЕЙКУ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, правда, итоговые цифры ДУШИ останутся недосягаемыми.

Вторая крупная новинка недели, хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP), заняла шестую строчку таблицы лучших релизов уикенда. Проект с Гаем Пирсом в главной роли смог записать на свой счет приблизительно 14 млн рублей.

Остальные новинки в итоговую десятку пробиться не смогли.

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05.04.2021 Автор: Георгий Романов