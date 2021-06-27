Предварительная касса уикенда: «Лука» снова первый

Второй уикенд подряд в лидерах остается анимационный фильм ЛУКА (WDS) — на этой неделе картина собрала порядка 80 млн рублей. Общая касса мультфильма уже превысила 260 млн рублей.

Лучшей из новинок стал приключенческий фильм БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP), который с 24 млн рублей на счету забрался лишь на четвертое место чарта. Релиз показал среднюю заполняемость в четыре человека на сеанс, что явно не соответствует ожиданиям как кинотеатров, так и дистрибьютора.

Совсем немного российскому фильму уступил боевик с Лиамом Нисоном в главной роли — ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (VLG): по предварительным данным, он пополнил свою копилку на 23 млн рублей. Если бы картина стартовала в четверг, а не пятницу, то наверняка смогла бы возглавить список самых кассовых новинок уикенда.

Не оправдали ожиданий еще две амбициозные новинки. Отечественная комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CPR) заработала порядка 10 млн рублей, а сиквел достаточно успешного мультфильма РОК ДОГ 2 (MG) и того меньше — 9 млн рублей. Они заняли в таблице лучших релизов уикенда восьмое и девятое места соответственно.

Замкнул десятку лучших хоррор КУКЛА (NK), однако его результат составил всего чуть более 5 млн рублей.

Суммарно касса этого уикенда оказалась одной из самых низких в 2021 году.

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27.06.2021 Автор: Георгий Романов