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Предварительная касса уикенда: «Лука» возглавил прокат

Но его результат оказался гораздо ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал мультфильм ЛУКА (WDS). Анимационный проект студии Pixar заработал порядка 130 млн рублей, что оказалось ниже самых консервативных прогнозов. Во многом на бокс-офис картины повлияли новые ограничения, введенные из-за пандемии и общая эпидемиологическая обстановка в стране. Более низкие результаты, чем ожидалось, показали все релизы недели.

Большего кинотеатры ожидали и от второго места чарта — комедийного боевика ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG). Но, собрав чуть более 90 млн рублей, фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли почти повторил результат первой части франшизы, что в текущей ситуации можно считать успехом. Всего же, с учетом сборов среды, в копилке картины почти 110 млн рублей.

Из оставшихся новинок в десятку лучших смог пробиться только хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP). Правда, на его счету всего порядка 4 млн рублей.

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20.06.2021 Автор: Георгий Романов

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