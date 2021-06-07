Предварительная касса уикенда: «Круэлла» и «Тихое место 2» идут ноздря в ноздрю

По предварительным данным обе новинки недели, семейная картина КРУЭЛЛА (WDS) и хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP) собрали за четыре дня проката порядка 170 млн рублей. Победителя уикенда можно будет с уверенностью определить только после объявления официальных данных. В любом случае, для обоих проектов это хороший результат и отличная перспектива на дальнейший прокат.



Третью строчку чарта, заработав почти 70 млн рублей, занял боевик ФОРСАЖ 9 (UPI). Этот результат позволил очередной части гоночной франшизы разменять в российском прокате 1 млрд рублей. Это уже четвертый миллиардник на территории России в 2021 году.



Еще одной новинкой, которой удалось пробиться в десятку лучших релизов уикенда, стал норвежский анимационный фильм 4 САПОГА И БАРСУК (MG). Правда, согласно нашим данным, мультфильму так и не удалось преодолеть планку в 10 млн рублей.



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07.06.2021 Автор: Георгий Романов