Предварительная касса расширенного уикенда: «Круэлла» показала рост относительно старта

Согласно предварительным данным, лидером расширенного уикенда стала КРУЭЛЛА (WDS), которая собрала порядка 175 млн рублей и прибавила в свой второй уикенд 3% относительно первого. Нужно учесть, что для этого у фильма был один лишний выходной. Это позволило проекту в абсолютных цифрах преодолеть итоговые сборы таких диснеевских проектов, как МУЛАН, ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ, БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН и ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. В ближайшее время позади окажутся и результаты ДАМБО.



Главная новинка уикенда — ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI) — за пять дней проката заработала более 120 млн рублей. Результат оказался явно ниже ожиданий кинотеатров, хоть и позволил хоррору занять вторую строчку чарта. Лишний выходной день позволил проекту обойти по сборам стартовые уикенды первых двух частей франшизы, но не смог превзойти спин-оффы ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (155 млн рублей), ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (138 млн рублей) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (283 млн рублей).



Замкнул тройку лучших триллер ТИХОЕ МЕСТО 2 (CPP) пополнивший свою копилку ещё почти на 90 млн рублей. Всего же на счету фильма приблизительно 430 млн рублей. Итоговые результаты первой части уже давно остались позади (322 млн рублей), но теперь сиквел обошел оригинал и по количеству проданных билетов. Покорение полумиллиардной отметки является лишь вопросом времени, хоть и соперничество с ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI) серьезно ударило по фильму Джона Красински.



Приятным сюрпризом для показчиков оказались сборы приключенческого боевика ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP). Релиз заработал более 28 млн рублей за расширенный уикенд, показав лучший старт для прокатчика с ноября 2019 года, если оставить за скобками результаты хоррор-проектов. Очевидно, что спрос на подобное жанровое кино у аудитории имеется, о чем говорят почти миллиардные сборы ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.



Остальные крупные новинки не показали выдающихся результатов. Документальный фильм БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (CP) смог заработать 17 млн рублей, а военный фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP) едва преодолел рубеж в 10 млн рублей. Оба российских фильма заняли 7 и 8 строчку таблицы соответственно.

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14.06.2021 Автор: Георгий Романов