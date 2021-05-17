Предварительная касса уикенда: «Кролик Питер 2» и «Пила: Спираль» не оправдали ожиданий

Несмотря на старт сразу трех амбициозных голливудских новинок всего чуть более 1 млн человек удалось привлечь в кинотеатры в этот уикенд. Это с большим отрывом худший результат в году, хотя объектичных причин, кроме как хорошей солнечной погоды на территории страны, придумать сложно.



По предварительным данным, лидером уикенда с результатом около 100 млн рублей стал семейный проект КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR). Его средняя посещаемость в 12 человек на сеанс стала лучшей среди новинок и уступила лишь цифрам холдоверов ОТЕЦ (RUR) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Последний, к слову, преодолел рубеж в 800 млн рублей общих сборов на территории РФ.



Вторую строчку чарта занял триллер ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP) результат которого колеблется в районе 70 млн рублей. Немотря на хороший уровень предпродаж, фильм так и не смог выйти на показатели предыдущей части франшизы. Зато его сборы практически идентичны фильму ПИЛА VII, выходившему в далеком 2010 году.



Третья крупная новинка уикенда, триллер Тейлора Шеридана с Анжелиной Джоли в главной роли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI), также показал результат ниже прогнозов и своего потенциала, заработав чуть более 30 млн рублей. Впрочем, даже такой старт в два раза лучше, чем был у предыдущего проекта режиссера ВЕТРЕНАЯ РЕКА.



Также в десятку лучших пробились еще две новинки. Корейская музыкальная драма THE BOX (WP) за четыре дня проката пополнила свою копилку примерно на 6 млн рублей, а российская мелодрама СКАЖИ ЕЙ (WDS) лишь на 2,5 млн рублей. Фильмы заняли 7 и 10 строчки чарта соответственно.



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17.05.2021 Автор: Георгий Романов