Предварительная касса уикенда: «Гнев человеческий» уверенно первый

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал новый фильм Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Картина собрала порядка 280 млн рублей, что немного лучше показателей предыдущего фильма режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, выходившего в прокат чуть более года назад.
Вторая часть культовой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) показала результат в 33 млн рублей и заняла четвертую строчку чарта. У фильма лучшая заполняемость на сеанс в первой десятке, но он уступил БРАТСТВУ КОЛЬЦА почти 32% за аналогичный период проката.
Разочаровывающий старт показал хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR). Фильм с Джеффри Дином Морганом в главной роли записал на свой счет чуть больше 15 млн рублей и занял седьмое место в таблице лучших релизов уикенда.
Замкнули рейтинг также две новинки – драма с Джонни Деппом в главной роли ВЕЛИКИЙ (EXP) и фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI). Результат обоих фильмов колеблется в районе 10 млн рублей, что явно не соответствует ожиданиям как дистрибьюторов, так и показчиков.
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26.04.2021 Автор: Георгий Романов
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