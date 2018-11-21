Официальная касса России: сиквел «Фантастических тварей» установил сразу несколько рекордов

На прошедшем уикенде российский кинопрокат буквально «воспрянул ото сна» – касса выросла почти в два раза. И способствовал этому выход одного из самых ожидаемых блокбастеров осени. Результат фильма ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА оказался даже немного выше прогнозов. За первые четыре дня картина заработала 813 млн рублей в России (840 млн с учетом СНГ). По сравнению с первой частью бокс-офис первого уикенда вырос на 25%. А для проектов Warner Bros. в России это и вовсе стало рекордом – позади остался ОТРЯД САМОУБИЙЦ с 748 млн. Кроме того, сиквел ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ установил рекорд стартов ноября, который в течение шести лет удерживала финальная часть СУМЕРЕК (698 млн в СНГ). Среди наиболее успешных стартов российского проката у фильма пятый результат за всю историю (после проектов МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ, ДЭДПУЛ и ВЕНОМ) и третий – среди релизов 2018 года (после уже упомянутых МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и ВЕНОМА).

«У нас в руках оказался алмаз, который нам оставалось только огранить. Так что мы, конечно, верили в максимальные сборы. Эта уверенность зародилась, когда мы впервые посмотрели картину сильно раньше всего рынка. Чем дальше, тем больше эта уверенность крепла, – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. – Мы ожидаем, что финальный результат проекта составит не меньше 2 миллиардов рублей. Итог первого уикенда укрепил нашу веру в этот прогноз».

На долю ТВАРЕЙ пришлось порядка 78% от всех сборов уикенда. Тем более что остальные новинки были направлены на более узкую аудиторию зрителей. С седьмой строчки в таблице стартовал фильм ужасов ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА. Картина заработала 8,6 млн рублей, продемонстрировав лучшую после лидера уикенда наработку среди новинок. Для дистрибьютора Cinema Prestige это третий стартовый результат 2018 года после фильмов ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (11,7 млн) и УБЕЖИЩЕ ДЬЯВОЛА (9,4 млн).

Другая новинка в жанре хоррор расположилась на две строчки ниже. Картина СОНАТА собрала 5,5 млн рублей, что меньше, чем было у другого представителя жанра в пакете дистрибьютора «Наше кино» – ИНСОМНИЯ (7,6 млн). Лауреат Каннского фестиваля за режиссуру, черно-белый польский фильм ХОЛОДНАЯ ВОЙНА заполучил 4,7 млн рублей. Результат оказался на уровне старта ленты ПЫЛАЮЩИЙ (4,5 млн), также участвовавшей в основном конкурсе Канн этого года.

Общая касса топ-20 в России составила 1,043 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,082 млрд. Это на 93% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 17% больше, чем было на аналогичном уикенде 2017 года, когда чарт возглавляла ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ.

21.11.2018 Автор: Дмитрий Некрасов