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Предварительная касса уикенда: «Angry Birds 2» на первом месте

Но сиквел собрал только 200 млн рублей

ANGRY BIRDS 2 (WDSSPR) по итогам минувшего уикенда собрали, по предварительным и неофициальным данным, около 205-208 млн рублей без учета СНГ. Это существенно хуже относительно результатов первой части франшизы, которая стартовала в мае 2016 года c 349 млн рублей.

Еще один сиквел уикенда – СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG) – освоил около 28 млн рублей за прошедший уикенд. У предшественника за первые четыре дня проката было 18 млн в активе.

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) в свой второй уикенд заработал 182-185 млн рублей. Таким образом релиз потерял около 60% сборов от первого уикенда. Общие сборы картины Квентина Тарантино составляют уже почти 800 млн рублей без учета стран СНГ.

 

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19.08.2019 Автор: Андрей Белый

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