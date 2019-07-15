Предварительная касса уикенда: среди вышедших новинок уверенно лидирует «Анна»

По предварительным и неофициальным данным, лучшая из новинок − боевик АННА (CP) − за свой первый уикенд заработала в российском прокате 90 млн рублей. Примерно на том же уровне в свое время стартовала другая работа Люка Бессона − криминальная комедия МАЛАВИТА (90,3 млн рублей с учетом кинотеатров в СНГ).

Другая крупная новинка уикенда − комедия АЛИ, РУЛИ! (FOX) − выступила заметно скромнее. По предварительным и неофициальным данным, эта лента собрала около 28 млн рублей, что позволило ей занять лишь четвертое место топа. Чуть слабее ожиданий показала себя и новая работа Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). Судя по первым прикидкам, уикенд принес ей чуть больше 18 млн рублей. Впрочем, это лучший результат для фильмов режиссера в истории российского проката.

В широком прокате также стартовала французская комедия КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (VLG), однако попасть в топ-10 по итогам уикенда ей не удалось. Релиз, по предварительным данным, собрал чуть больше 8 млн рублей.

Лидером российского бокс-офиса остался фантастический экшн ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, за минувший уикенд в России картина собрала еще 190−192 млн рублей.

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15.07.2019 Автор: Артур Чачелов