Кассовые итоги апреля 2021 года в кинопрокате России и СНГ

По предварительным подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы российского кинопроката в апреле 2021 года составили 3,101 млрд рублей, что на 20% меньше, чем было в марте, и почти на 12% меньше, чем в апреле 2019 года. При пересчете в валюту динамика несколько отличается: месячные сборы оказались на уровне $40,427 млн − в отношении марта этого года рынок упал почти на 23%, по сравнению с апрелем 2019 года разница почти такая же − падение составило 26%.

В четвертом месяце 2021 года зрители ходили в кино реже, чем в марте 2020-го и апреле 2019 года. Так, российские кинотеатры продали в апреле 11,015 млн билетов, что на 27% меньше, чем месяц назад, и на 20% меньше, чем в апреле 2019 года.

С учетом кинотеатров СНГ картина получается аналогичная: падение кассы по сравнению с показателями марта 2021 года и апреля 2019-го. Залы России и стран Содружества (без Украины) собрали сумарную кассу за март 2021 года в размере 3,227 млрд рублей и продали 11,529 млн кинобилетов. Это на 20% и 27% меньше соответственно, чем было месяцем ранее. Если сравнивать с апрелем 2019-го, то бокс-офис упал на 15%, а посещаемость − на 23%.

При переводе в валюту получается, что за апрель 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $42,075 млн. По сравнению с прошлым месяцем касса уменьшилась на 23%, а в сравнении с апрелем позапрошлого года − на 28%.

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06.05.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова