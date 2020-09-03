Итоги августа 2020 года в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в августе 2020 года составили всего 495,79 млн рублей, что на 1555,10% больше, чем месяцем ранее, но на 86,75% меньше, чем в августе прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $6,79 млн, т. е. в отношении июля рынок рванул вверх на 1516,96%, но в отношении августа прошлого года рухнул на 88,29%.

В августе зрители ходили в кино чаще, чем июле: российские кинотеатры продали 1,91 млн билетов, что на 1473,62% больше, чем месяцем ранее, но на 87,25% меньше, чем в августе 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: рост кассы относительно показателей июля 2020-го и стремительное падение относительно августа прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в августе 2020 года 499,35 млн рублей и продали 1,92 млн кинобилетов. Это на 1338,19% и 1226,64% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с августом 2019-го падение бокс-офиса составило 88,08%, а посещаемость – 88,84%. За август 2020 года кинотеатры России и СНГ получили $6,82 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы рухнули на 89,49%, а в сравнении с прошлым месяцем − выросли на 1302,13%.

Самым кассовым релизом этого месяца стал фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG).

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03.09.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова