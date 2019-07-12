Предварительная касса четверга: «Анна» стартует со второго места

Лидером российского бокс-офиса остался фантастический экшн ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным в минувший четверг в России картина собрала еще 45 млн рублей, что может дать 210-215 млн по итогам уикенда. Этой суммы будет достаточно для сохранения первого места. Лучшая из новинок − АННА (CP)− идет следом, но с большим отставанием от лидера. По предварительным и неофициальным данным, боевик Люка Бессона в четверг собрал в российском прокате около 22 млн рублей. К концу воскресенья в активе релиза может оказаться 90 млн. Примерно на том же уровне в свое время стартовала МАЛАВИТА (90,3 млн рублей с учетом кинотеатров в СНГ).

Не самым лучшим образом идут дела у комедии АЛИ, РУЛИ! (FOX). По предварительным подсчетам, четверг в России принес фильму только 5,8-5,9 млн рублей. За уикенд проект может собрать 30 млн. В рамках ожиданий идет новый фильм Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). Четверг, по предварительным и неофициальным данным, принес ему около 4,6 млн рублей. Таким образом, к концу выходных в копилке этого релиза наберется 21-23 млн.

В широком прокате также стартовали французская комедия КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (VLG), собравшая по предварительным данным около 1,5 млн, и хоррор ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ (NKI), получивший около 1 млн рублей. Оба релиза по итогам дня в топ-10 не попали.

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12.07.2019 Автор: Артур Чачелов