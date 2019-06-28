Предварительная касса четверга: «Аннабель» легко возглавила прокат

Первое место по итогам прошедшего четверга в российском кинопрокате уверенно заняла картина ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету хоррора около 36-37 млн рублей без учета СНГ. В августе 2017 года сиквел франшизы взял на старте 34,5 млн рублей, а за весь уикенд – 138,4 млн рублей. У новинки, скорее всего, будет примерно такой же множитель, поэтому от нее можно ожидать 142-147 млн рублей за четыре дня проката.

Чуть лучше предшественника стартовала и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (UPI). За вчерашний день картина собрала около 13,5 млн рублей, а за весь уикенд релиз претендует на 60 млн рублей. Первая часть в апреле 2017 года заработала 41 млн рублей.

Комедия ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP) в четверг освоила около 7,6-7,8 млн рублей, что может дать 35-40 млн рублей к концу воскресенья. КУРСК (EXP) за отчетный период собрал около 5 млн рублей и идет на 22-23 млн рублей за первые четыре дня проката.

ПЛАН ПОБЕГА 3 (MG) завершил четверг с кассой 1,6 млн рублей, что даст 6,5-7 млн рублей за уикенд. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ (CPF) и ВЫШЕ НЕБА (VLG) расположились по соседству со сборами чуть больше 1 млн рублей. За весь уикенд оба фильма претендуют на 4-4,5 млн рублей.

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28.06.2019 Автор: Андрей Белый