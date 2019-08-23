Предварительная касса четверга: «Капкан» вырывается вперед

Первое место по итогам минувшего четверга заняла картина КАПКАН (СРР), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 16 млн рублей на территории России. К концу воскресенья сумма сборов фильма может увеличиться до 65–75 млн рублей. Это будет меньше по сравнению со стартовыми показателями ОТМЕЛИ (84 млн).

Другая зарубежная новинка – ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (MG) – за прошедший день заработала чуть меньше 5,5 млн рублей. За уикенд релиз идет на 25 млн рублей, что почти в три раза меньше сборов второй части франшизы.

Среди российских картин впереди оказался фильм ЭБИГЕЙЛ (FOX) со сборами в 10,5 млн рублей. Это может дать 50–55 млн рублей за весь уикенд. Комедия ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) собрала только 2,5 млн рублей и претендует лишь на 10,5–12 млн рублей к концу воскресенья. Драма БЫК (WDSSPR) после 1,35 млн за четверг идет на 6–6,5 млн рублей за уикенд.

Замкнул десятку мультфильм UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (VLG) с результатом 1,3 млн рублей. В свой стартовый уикенд релиз может собрать только 6–7 млн рублей.

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23.08.2019 Автор: Андрей Белый