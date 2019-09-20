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Предварительная касса четверга: «Тайна печати дракона» возглавила чарт

«Рэмбо» на четвертом месте

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего четверга заняла российско-китайская картина ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 18 млн рублей на территории России. За весь уикенд кассовые сборы проекта могут увеличиться до 170-190 млн рублей.

Среди остальных новинок уикенда впереди оказался фильм РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (MG), в активе которой около 5,2-5,3 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять четвертую строчку чарта (также уступив ОНО 2 и СТРИПТИЗЕРШАМ). К концу воскресенья сборы фильма могут достигнуть 30-35 млн рублей.

Близко друг от друга финишировали проекты YESTERDAY (UPI) и КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (VLG), в активе которых примерно 3,4 и 3,2 млн рублей соответственно. За весь уикенд студийный фильм идет на 23-25 млн рублей, а независимый триллер – на 19-20 млн рублей.

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20.09.2019 Автор: Андрей Белый

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