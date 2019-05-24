Предварительная касса четверга: «Аладдин» уверенно лидирует

С наступлением четверга в российском прокате сменился лидер. Им стала новинка уикенда − приключенческий фильм Disney АЛАДДИН (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, картина собрала около 60 млн рублей. Это чуть больше, чем было у АЛИСЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (55 млн в четверг), но меньше, чем было у КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (65 млн рублей). Учитывая семейную направленность фильма, можно предположить, что у релиза будут большие приросты – к концу воскресенья на его счетах может образоваться от 350 до 370 млн рублей.

Вторая крупная новинка недели − хоррор ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSPPR) − в четверг собрала, по предварительным и неофициальным, данным около 10 млн рублей. К концу уикенда лента может получить 55–60 млн рублей. По похожей схеме работал фильм ужасов ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 2: АНГЕЛ СМЕРТИ (NKI).

Криминальный триллер КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ (CAE), по предварительным данным, стартовал в четверг с результатом 1,8 млн рублей. Этого хватило для седьмого места в топе. К концу выходных релиз может получить 11–12 млн рублей. В топ-10 по итогам четверга также попали новинки ЯДОВИТАЯ РОЗА (MG) и ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (VLG).

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24.05.2019 Автор: Андрей Белый, Артур Чачелов