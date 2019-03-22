Предварительная касса четверга: «Балканский рубеж» впереди «Трезвого водителя»

По предварительным и неофициальным данным, первое место в российском кинопрокате заняла отечественная картина БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). В активе ленты около 15–15,5 млн рублей по итогам четверга. За весь уикенд сборы фильма могут составить примерно 110–130 млн рублей, что будет на одном уровне с такими картинами, как СОБИБОР или АВГУСТ. ВОСЬМОГО.

На вечерних сеансах лучше прошла уже другая российская картина – ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR), но этого хватило только для второго места в чарте с предварительной кассой 13–13,5 млн рублей. Комедия также заняла первое место в Москве. Всего за уикенд релиз претендует на 95–105 млн рублей, что будет на одном уровне с недавними ЛЮБОВНИЦАМИ и заметно лучше по сравнению со стартовыми цифрами КАК Я СТАЛ РУССКИМ.

На четвертой и пятой строчках расположились два мультфильма. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР) заработал около 6,5 млн рублей, а КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG) собрал примерно 5 млн рублей. Первый из них претендует за весь уикенд на 85–95 млн рублей, а последний – на 65–75 млн рублей.

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22.03.2019 Автор: Андрей Белый