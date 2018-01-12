Предварительная касса четверга: «Движение вверх» семимильными шагами идет к рекорду

Российская картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) практически не заметила конкурентов в кинопрокате, легко сохранив за собой первую строчку с результатом в 44–45 млн рублей на территории России. Более того, фильм претендует на еще один рекорд: помимо лучшего второго уикенда (647 млн рублей) он идет и на лучший третий уикенд. Сейчас на первом месте по этому показателю в России АВАТАР (292 млн рублей), а в РФ + СНГ – ДЖУМАДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (298 млн рублей). Релиз ЦПШ претендует и вовсе на 400–450 млн рублей, а при самом оптимистичном, но все же реальном раскладе возможен вариант и с 500 млн рублей. В свое время АВАТАР в первый постпраздничный уикенд потерял 41% сборов, тогда как ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ может ограничиться 30–35%.

Сейчас на счету фильма уже более 1,5 млрд рублей, и уже в субботу ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ станет самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката, обойдя по этому показателю ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (1,67 млрд рублей). К концу уикенда бокс-офис картины увеличится как минимум до 1,9 млрд рублей.

Среди новинок уикенда впереди оказалась комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (САО), в активе которой около 8,5 млн рублей. За весь уикенд сумма сборов фильма может составить 55–60 млн рублей.

Чуть больше 4 млн рублей за четверг освоили хоррор БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (EXP) и драма БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF). Впрочем, к концу выходных преимущество должно быть у последнего фильма, поскольку у ужастиков в это время года обычно низкие множители, что может усугубиться началом превью-показов четвертой части АСТРАЛА. Релиз «Экспоненты» претендует на 19–21 млн рублей, а проект «Капеллы» идет на 24–27 млн рублей.

Еще один хоррор уикенда – СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА (ALM) – завершил вчерашний день с 2,5–2,6 млн рублей, что может дать ему около 12–13 млн за первые четыре дня проката. Наконец, комедия ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (PRD) освоила чуть больше 2 млн рублей и идет на 14–16 млн рублей за уикенд.

12.01.2018 Автор: Андрей Белый