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Предварительная касса четверга: «Планета обезьян» стартует хуже предыдущей части

Остальные новинки также не могу похвастаться большими успехами

По предварительным и неофициальным данным, ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (Fox) стартовала чуть хуже предыдущей части франшизы. Если РЕВОЛЮЦИЯ в июле 2014 года освоила 71 млн рублей на территории России, то триквел собрал уже только 64-66 млн рублей. Вторая часть к концу уикенда увеличила кассу в 4,5 раза (до 319 млн), и если новинка пойдет по этому же пути, от нее можно ожидать около 280-290 млн рублей за первые четыре дня проката.

Остальные новинки уикенда, судя по всему, не претендуют даже на 10 млн рублей по итогам уикенда. Российский триллер ЧЕРНАЯ ВОДА (CP) освоил 1,6-1,7 млн рублей, что может дать 8-8,5 млн рублей за уикенд. ДИЗЛАЙК, напомним, собрал 6,4 млн рублей на старте, а ДИГГЕРЫ – 23 млн рублей. БЛОКБАСТЕР (VLG) с начальными 1,05-1,1 млн рублей претендует 6-6,5 млн за первые четыре дня. На таком же уровне стартовал УЧЕНИК. Тогда как в 2014 году ЗВЕЗДА освоила на старте меньше 3 млн рублей.

Криминальный триллер ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ (PRD) заработал около 0,7 млн рублей за четверг, что в лучшем случае может дать 4-4,5 млн рублей за уикенд. Результат, судя по всему, будет чуть хуже, чем у ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ (5 млн).

14.07.2017 Автор: Андрей Белый

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