Предварительная касса четверга: «Хищник» нацелился на высокий результат

Первое место в российском кинопрокате по итогам четверга ожидаемо заняла картина ХИЩНИК (Fox), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 58–59 млн рублей на территории России. За весь уикенд сумма сборов может составить даже больше 300 млн рублей, что будет существенно лучше по сравнению с ХИЩНИКАМИ 2010 года (88 млн) и прошлогодним ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (240 млн).

На местах со второго по четвертое очень близко друг от друга расположились сразу три картины. Идущий уже вторую неделю ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (WDSSPR), а также две российские новинки – комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP) и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP). У последних двух на счету чуть больше 5 млн рублей, что в обоих случаях может дать около 30–32 млн рублей к концу воскресенья. Комедия «Каропроката» выступит на уровне недавней ДНЮХИ!, а вот драма ЦПШ идет лучше как ИСТОРИИ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, так и, например, АРИТМИИ.

Также на одном уровне – около 1,5 млн рублей – идут еще две новинки уикенда. Однако если мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) претендует на 20–25 млн рублей за четыре дня, то экшн БАГРОВАЯ МЯТА (MG) идет только на 9–10 млн рублей.

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14.09.2018 Автор: Андрей Белый