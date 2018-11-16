Предварительная касса уикенда: «Фантастические твари» стартовали лучше прошлой части

Стартовавшие в четверг ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) ожидаемо легко возглавили российский кинопрокат. Интрига заключалась лишь в том, насколько мощным будет этот старт. Судя по предварительным и неофициальным результатам четверга, цифры новинки оказались существенно выше, чем у предшественника. За минувший день релиз освоил около 140–142 млн рублей, тогда как ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ заработали в первый день 108,2 млн рублей. Таким образом, прирост составил примерно 30%.

Если касса сиквела на выходных будет расти по тому же сценарию, что и у картины 2016 года, то бокс-офис ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА за весь уикенд достигнет 840–850 млн рублей. Это будет лучший старт в России среди релизов студии Warner Bros.

Среди других новинок больше всех собрала картина ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА (CPRG), на счету которой 1,1 млн рублей. СОНАТА (NKI) освоила 0,7 млн, тогда как ХОЛОДНАЯ ВОЙНА (СР) – только 0,6 млн рублей.

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16.11.2018 Автор: Андрей Белый