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Предварительная касса четверга: «Герой» пока не долетел до «Звезд»

Фильм с Бредом Питтом возглавил прокат

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего четверга заняла картина К ЗВЕЗДАМ (FOX). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 31 млн рублей на территории России. За весь уикенд фильм таким образом претендует на 190-210 млн рублей. ГРАВИТАЦИЯ в свое время начинала прокат с 242 млн рублей в первый уикенд.

Российский фильм ГЕРОЙ (СР) занял вторую строчку кинопроката с кассой в 12 млн рублей. К концу воскресенья релиз сможет заработать только 90-95 млн рублей, что будет на уровне НЕСОКРУШИМОГО и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД.

На третьем месте чарта ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI), в активе которой около 6 млн рублей. За уикенд картина может претендовать на 65-70 млн рублей. Общие сборы к концу второго уикенда достигнут 280-290 млн рублей.

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27.09.2019 Автор: Андрей Белый

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