Предварительная касса четверга: «Король Лев» снова на вершине

КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) легко сохранил за собой первое место в российском кинопрокате. По предварительным и неофициальным данным, на его счету 98-100 млн рублей за прошедший четверг. За весь второй уикенд сумма сборов может увеличиться до 500 млн рублей. Общие сборы к тому моменту достигнут 1,85 млрд рублей. С такой динамикой КОРОЛЬ ЛЕВ вполне может претендовать на то, чтобы превзойти результат МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ (2,593 млрд) по итогам проката.

Лучший результат среди новинок показала картина ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP), в активе которого 3,7-3,8 млн рублей. Таким образом релиз претендует на 15-17 млн рублей к концу воскресенья.

Перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK) заработал за отчетный период примерно 2,6 млн рублей. С четверга по воскресенье картина Дэвида Финчера может заработать около 9 млн рублей.

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (CP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF) завершили четверг с примерно одинаковым результат в 1,85-1,9 млн рублей. Обе картины идут на 8-8,5 млн рублей.

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26.07.2019 Автор: Андрей Белый