Предварительная касса четверга: «Король Лев» идет на миллиард за уикенд

Первое место по итогам четверга в российском кинопрокате легко заняла картина КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, на счету новинки 233-238 млн рублей без учета СНГ. По итогам уикенда релиз сможет претендовать на 940-960 млн рублей, но вполне реалистичен и результат, превышающий 1 млрд рублей. Как, собственно, нельзя исключать и рекордного результата за первый уикенд, который сейчас принадлежит МСТИТЕЛЯМ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1,030 млн).
Среди других новинок уикенда в первую десятку попали также фильмы СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (VLG) и ИСКУССТВО ОБМАНА (MG). Первый из них собрал около 3,8 млн рублей за четверг и идет на 15-17 млн рублей к концу воскресенья. ИСКУССТВО ОБМАНА заработало около 2,5 млн рублей, что может дать 10 млн рублей по итогам первого уикенда.
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19.07.2019 Автор: Андрей Белый
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