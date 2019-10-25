Предварительная касса четверга: «Малефисента» снова первая

Согласно предварительным данным, по итогам четверга на вершине российского проката оказалось эпическое фэнтези МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). Фильм собрал 37,5 млн рублей и может претендовать на сборы за уикенд не ниже отметки в 300 млн рублей. Это позволит фильму с Анжелиной Джоли не только остаться во главе чарта, но и преодолеть планку в 1 млрд рублей.



Вторую строчку занял комедийный хоррор ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). По предварительным данным в копилке фильма 19,8 млн рублей, что даёт приблизительно 120-140 млн рублей за уикенд. Это больше, чем собирала первая часть франшизы за всё время проката.



В рамках ожиданий стартовал российский триллер ТЕКСТ (СР). Заработав примерно 11,8 млн рублей, фильм может претендовать на 80-90 млн рублей по итогам недели. Месяц назад, шпионский боевик ГЕРОЙ, также с Александром Петровым в главной роли, стартовал с похожих цифр.



Пока ниже ожиданий идет российский анимационный проект УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI). За четверг релиз заработал около 1,5 млн рублей. На большей части территории нашей страны начались осенние каникулы, а значит мультфильм может рассчитывать на серьезные приросты в выходные, но даже самый оптимистический прогноз не даёт больше 35-40 млн. рублей.



Еще две новинки замкнули десятку чарта. Пока не блещет результатами боевик ТРИ СЕКУНДЫ (MG). На счету релиза около 0,9 млн рублей. А вот драмеди АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (CPF) с 0,75 млн рублей, напротив, идет в пределах ожидания рынка.



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25.10.2019 Автор: Георгий Романов